Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Başpınar yönetimindeki 26 NP 480 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan Seydi Özbek yönetimindeki 03 SC 780 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
OTOMOBİL TIR DORSESİNE SAPLANDI
Kazada otomobil TIR'ın dorsesine saplandı. Otomobil sürücüsü Ahmet Başpınar ile araçta bulunan Hüseyin Aslan, Hayrettin Başpınar ve Şerife Başpınar sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
TIR ŞOFÖRÜ KAZADAN SON ANDA KURTULDU
TIR sürücüsü Seydi Özbek'in, arızalanan aracını emniyet şeridine park ettiğini ve diğer sürücüleri uyarmak için yola dubalar koyup, el feneriyle ikazda bulunduğu esnada, kendisini fark etmeyerek üzerine gelen otomobilden son anda kurtulduğunu söylediği belirtildi.