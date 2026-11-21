TIR ŞOFÖRÜ KAZADAN SON ANDA KURTULDU

TIR sürücüsü Seydi Özbek'in, arızalanan aracını emniyet şeridine park ettiğini ve diğer sürücüleri uyarmak için yola dubalar koyup, el feneriyle ikazda bulunduğu esnada, kendisini fark etmeyerek üzerine gelen otomobilden son anda kurtulduğunu söylediği belirtildi.