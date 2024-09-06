Kütahya’da FETÖ/PDY suçlusu şahıs sahte kimlikle tren garında yakalandı

Kütahya Emniyet TEM ekiplerince yapılan operasyonunda FETÖ/PDY "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olmak" suçlarından 672 Sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan C.D. isimli öğretmen sahte kimlikle yakalandı.

Valilik basın bürosundan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kütahya İl yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olmak suçundan hakkında adli soruşturma yapılan E.D.'nin dijital materyallerin incelemesinin ardından ve TEM Şube Müdürlüğü FETÖ/PDY kapsamında firari şüpheli olarak işlem yapılan C.D. isimli şahsın e-posta adresi üzerinden eşiyle irtibatının tespit edilmesi ve görüşme detayına istinaden firari C.D. isimli şahsın İsmail Baş isimli sahte kimliğini ve annesi F.D. adına kayıtlı GSM numarasını kullandığı ve sahte kimliği ile tren bileti aldığı tespit edilmiştir.

C.D. isimli şahsın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olmak suçundan ve Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan firari olarak arandığı tespit edilmiştir.

Şüpheli C.D'nin yapılan üst aramasında; 13 adet 50 Euro, 1 adet 100 Euro banknot (toplam 750 euro), 1 adet mi marka cep telefonu, İsmail Baş adına düzenlenmiş, üzerinde C.D.'nin resmi yapıştırılmış kimlik ele geçirilmiştir. İlimizde saklandığı tespit edilmiştir. Yasal işlemler devam etmektedir.