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Giriş Tarihi: 6.11.2024 00:55

Kütahya'da fuhuş operasyonu: 10 kadın kurtarıldı!

Kütahya'da gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri fuhuş yapıldığı belirlenen adrese baskın düzenledi. 10 kadın kurtarılırken 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Kütahya’da fuhuş operasyonu: 10 kadın kurtarıldı!

Ekiplerin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası 12 farklı adrese baskın düzenlendi. İl merkezinde 3 masaj salonu ile şüphelilere ait 8 ikamet adresinde ve Altıntaş ilçesinde 1 şüpheli şahsa ait 1 ikamet adresi olmak üzere 12 adrese yapılan baskınlarda, E.D. (23), N.S. (33) ve H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) isimli erkek şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan E.D. (23), S.Ç. (39) ve N.S. (33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.D (37), B.Ç. (22) ve H.İ. (33) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Kütahya'da fuhuş operasyonu: 10 kadın kurtarıldı!
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