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Giriş Tarihi: 2.12.2023 02:23

Kütahya'da iki muhtar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki muhtar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA
Kütahya’da iki muhtar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaplıca Mahallesi'nde muhtar Mehmet D'nin (36) işlettiği çay ocağına gelen Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Büyüyen olayda iddiaya göre, Mehmet D. meslektaşı Kara ve kebapçı İsmail Akgün'e (42) tabancayla ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaranan Kara ile Akgül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akgül ise ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kütahya'da iki muhtar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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