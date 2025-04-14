Kütahya’da İsrail protestosu düzenlendi!

Kütahya Belediyesi önünden başlayan ve Zafer Meydanı'nda sona eren yürüyüşte katılımcılar, yürüyüş boyunca İsrail aleyhine sloganlar atıp tekbir getirerek tepkilerini dile getirdi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi. Yürüyüş sonrası basın açıklamasını okuyan Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) Başkan Yardımcısı Mustafa Yenipazar, "7 Ekim 2023'ten bu yana işgalci İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. Şu ana kadar 50 binden fazla sivil şehit oldu, 115 binden fazla kişi ise yaralandı ya da sakat kaldı. Hayatını kaybedenlerin çoğu çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazetecilerden oluşuyor" dedi.