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Giriş Tarihi: 8.12.2023 11:03 Son Güncelleme: 8.12.2023 11:16

Kütahya’da lise müdürü kalbine yenildi

Kütahya’da 44 yaşındaki Anadolu Lisesi Müdürü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da lise müdürü kalbine yenildi

Kütahya Fatih Anadolu Lisesi Müdürü 44 yaşındaki evli 1 çocuk babası İbrahim Mücahit Çakıroğlu dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşmıda üzüntülerini dile getirdi. Müdür Başyiğit paylaşımında: "Fatih Anadolu Lisesi müdürümüz, kıymetli mesai arkadaşımız İbrahim Mücahit Çakıroğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kıymetli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

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Kütahya’da lise müdürü kalbine yenildi
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