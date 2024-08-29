Kütahya’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı





43 LA 302 plakalı araç sürücüsü Oğuz Genç, Gediz Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.N. (43) ve Oğuz Genç'in eşi A.G. (46) ise yaralandı.

Yaralıların tedavileri Gediz Devlet Hastanesinde devam ediyor. Kamyon sürücü Nuh M. ise kaza sonrası Jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili adli işlemler sürüyor.