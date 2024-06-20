Kütahya’da korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kütahya- Afyonkarahisar karayolu Ulusoy Kavşağında meydana geldi. Yakup Yıldız (50) yönetimindeki 06 EC 4436 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada Aziz Erçoban'ın (25) kullandığı 43 SE 162 plakalı otomobille çapıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle savulan 06 EC 4436 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarparken, araçtan fırlayan Cemile Yalçıner (80), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Belkız Yıldız (50) ve Hülya Gülsever ise yaralandı.



Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Cemile Yalçıner'in cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.