Kütahya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı!

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Kemal Çetin (57), Emirhan Arıcı (17) ve Ayşe Gür (18) yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor...