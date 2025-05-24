Kütahya’da motosiklet kazası: 1 ölü

Berkan Yağlıcı (34) idaresindeki 43 AGB 711 plakalı motosiklet, Kütahya-Çavdarhisar kara yolunun 17. kilometresinde bulunan Göynükören Köyü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsü Berkan Yağlıcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yağlıcı'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.