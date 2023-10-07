Kütahya’da acı kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti...

Kütahya'nın Altıntaş-Gediz karayolu Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Ö.E. yönetimindeki tır, Osman Kırdök idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün annesi Nazmiye Kırdök'ün (75) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Osman Kırdök (41), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kırdök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.