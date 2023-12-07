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Giriş Tarihi: 7.12.2023 11:17 Son Güncelleme: 7.12.2023 11:35

Kütahya'da toprak yığınına çarpan servis minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 14 çocuk hafif yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da toprak yığınına çarpan servis minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 14 çocuk hafif yaralandı. E.Ö. idaresindeki minibüs, sürücüsünün Bahtılı köyü yol ayrımında aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.

Minibüsün, yol kenarındaki toprak yığınına çarptığı kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 14 öğrenci, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Gereken tedavilerin yapıldığını ifade eden Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Basyiğit ise, "Gereken yardımlarımızı yerine getirdik. Çok üzüldük. Çok şükür ki hafif atlatılması bize teselli oldu" şeklinde konuştu

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Kütahya'da toprak yığınına çarpan servis minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı
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