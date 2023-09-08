Kütahya’da uyuşturucu satıcısının evine baskın yapıldı: Şüpheli tutuklandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerine bir şahsın şehir içinde "uyuşturucu madde ticareti" yaptığına yönelik istihbari bilgi gelince şahıs takibe alındı. M.O. isimli şüpheliye yönelik projeli çalışmada 3 farklı kişiye uyuşturucu sattığı da tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN EVİNE BASKIN YAPILDI!

Şüphelinin evine yapılan baskındaki aramada 1 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan payp, alüminyum folyo, çok sayıda şeffaf kilitli poşet (900 adet), 1 adet av tüfeği ve 73 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli M.O ise Emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI!

Şüpheli M.O Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi. Dün mahkemeye çıkarılan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SAYISI 70'E YÜKSELDİ

Böylece Kütahya'da 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren uyuşturucu sattığı tespitle yakalanan şahıslardan tutuklanan kişi sayısı 70'e yükseldi.