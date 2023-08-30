Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da uyuşturucuya darbe: Bir kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 30.8.2023 11:05 Son Güncelleme: 30.8.2023 11:17

Kütahya’da uyuşturucuya darbe: Bir kişi tutuklandı!

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu denetimleri neticesinde dört şüphelinin ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde tespit edilen şüphelilerden biri olan K.Y. isimli şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kütahya’da uyuşturucuya darbe: Bir kişi tutuklandı!

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele için yaptığı sokak denetimleri neticesinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçlarından şüphelilerden M.İ.M, F. Y, T. U isimli şahısları tespit etti.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Ekiplerin şüpheli şahısların ikametlerinde yaptığı aramalarda 2 parça halinde (0,84) gram Metamfetamin maddesi, yedi adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi. Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M. İ. M., F. Y., T. U. ve K. Y. adli işlemleri yapılması için adliyeye sevk edildi. K.Y. isimli şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan mahkemece tutuklanırken, diğer üç isim serbest bırakıldı.

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Kütahya’da uyuşturucuya darbe: Bir kişi tutuklandı!
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