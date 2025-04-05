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Giriş Tarihi: 5.4.2025 22:15

Kütahya’da yangın paniği: Ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın, bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alındı

DHA
Kütahya’da yangın paniği: Ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 19.00 sıralarında Çokköy'de, Kasım Çevik'e ait tek katlı evde çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangını fark eden 5 kişilik aile hemen evden çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz sevk edildi. Ekipler alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, köylülerin de çalışmalara destek verdiği yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Kütahya’da yangın paniği: Ev kullanılamaz hale geldi
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