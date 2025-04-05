Kütahya’da yangın paniği: Ev kullanılamaz hale geldi

İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz sevk edildi. Ekipler alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, köylülerin de çalışmalara destek verdiği yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.