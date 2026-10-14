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Giriş Tarihi: 14.10.2026 19:11

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı!

Kütahya'da araç yangını nedeniyle trafiğin durdurulduğu sırada 5 araçlık zincirleme bir kaza meydana geldi. Olayda otomobilde sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu

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DHA
Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı!
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Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sera Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir araçta çıkan yangın nedeniyle polis ekipleri güvenlik amacıyla trafiği durdurdu. Bu sırada TIR, önünde duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir TIR, iki kamyon ve iki otomobil hasar görürken, otomobilin sürücüsü Halil Özdemir araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Özdemir'i çalışma sonucu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Özdemir, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

#KÜTAHYA #AFYONKARAHİSAR
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Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı!
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