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Giriş Tarihi: 11.10.2026 23:04

Kütahya'da zincirleme trafik kazası! 7 yaralı

Kütahya'da traktör, minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU Yaşam
Kütahya’da zincirleme trafik kazası! 7 yaralı
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Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 23. kilometresinde Köprüören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U. yönetimindeki traktör, A.Ö. idaresindeki minibüs, H.Ö. yönetimindeki otomobil ile M.O. idaresindeki otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada gri renkli sedan otomobilde bulunan D.O., eşi ve çocukları E.O. ile E.O. yaralandı. Traktör sürücüsü A.U. ile minibüste bulunan A.Ö. ve S.Y.Ö. de kazada yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından 7 yaralı ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kütahya-Tavşanlı kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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#KÜTAHYA #TAVŞANLI

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Kütahya'da zincirleme trafik kazası! 7 yaralı
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