Kütahya’da zincirleme trafik kazası! 7 yaralı

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 23. kilometresinde Köprüören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U. yönetimindeki traktör, A.Ö. idaresindeki minibüs, H.Ö. yönetimindeki otomobil ile M.O. idaresindeki otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada gri renkli sedan otomobilde bulunan D.O., eşi ve çocukları E.O. ile E.O. yaralandı. Traktör sürücüsü A.U. ile minibüste bulunan A.Ö. ve S.Y.Ö. de kazada yaralandı.