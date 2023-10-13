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Giriş Tarihi: 13.10.2023 16:53

Kütahya'daki sır olay çözüldü: Öldüren kişiler cesedini taşımış!

Kütahya'da yaklaşık 3 ay önce yalnız yaşadığı evinde cesedi bulunan kişinin darbedilerek öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

AA
Kütahya’daki sır olay çözüldü: Öldüren kişiler cesedini taşımış!
Kütahya, Kocaeli ve Manisa'da gözaltına alınan 6 şüphelinin, polisi arayıp arkadaşlarını ölü bulduklarını söyledikleri ve cenazesinin taşınmasına yardım ettikleri de belirlendi...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 59 yaşındaki Kemal Kaplan'ın, Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta yalnız yaşadığı apartman dairesinde 23 Temmuz'da ölü bulunmasıyla ilgili otopsi raporundaki darp izlerinden dolayı cinayet ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Kaplan'ın bir çorbacı dükkanının önünde arkadaşları tarafından darbedildiğini, sonrasında ise evine bırakıldığını belirledi.

Kütahya, Kocaeli ve Manisa'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Kaplan'ın cinayet şüphelisi arkadaşları D.A.D. (31), E.G. (22), M.T.A. (20), H.İ.B. (52), M.M.N. (19) ve Z.K'yi (37) gözaltına aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp Kemal Kaplan'ı evinde ölü bulduklarını ihbar edenlerin de bu kişiler olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin, maktulün cesedinin cenaze aracına taşınmasına yardım etmeleri de Kaplan'ın ölü bulunduğu gün olayı görüntüleyen gazetecilerin kamerasına yansıdı.

Kütahya Belediyesinden emekliye ayrılan Kemal Kaplan, ihbar üzerine 23 Temmuz'da yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulunmuştu.

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Kütahya'daki sır olay çözüldü: Öldüren kişiler cesedini taşımış!
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