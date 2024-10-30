Kütükleri sanat eserine dönüştüren adam

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Yukarı Çulhalı Köyü'nde yaşayan Ziyaaddin Yıldırım (68), emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı ahşap işçiliği ile ürettiği eserlerle büyük beğeni topluyor. Yıldırım, doğada yaptığı yürüyüşlerde yol kenarlarında bulduğu kurumuş ağaç kökleri, kütükler ve eğri dallardan ahşap avizeler, abajurlar ve saksılar üretmeye başladı. Dışardan bakıldığında bir işe yaramaz gibi görünen kütükler ve dalları, birer sanat eserine dönüştürdü.Yıldırım, zaman içinde büyük ilgi gören ürünlerini satmaya ve ürettiği gece lambaları ile saksıları Türkiye'nin farklı şehirlerine göndermeye başladı. Siparişle çalışsa da kargo sürecinin zorluğundan dolayı çoğu alıcının ürünleri bizzat gelip yerinde aldığını belirten Yıldırım, gelen siparişleri geri çevirmemek için ürünleri kargoyla da müşterilerine ulaştırmaya çalışıyor.