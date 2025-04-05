Kütüphane kurdu Harun amca 1.’liği kaptırmıyor

Uzun süre fabrikada tornacı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Harun Aslan, 3 çocuk ve 4 torun sahibi. Özellikle emekli olduktan sonra kendisini bulmaca çözmeye ve kitap okumaya adayan Aslan, bunun da meyvesini almaya başladı. Harun Aslan, 3 yıldır kütüphaneler haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmada kütüphaneden en çok kitap alıp, okuyan 65 yaş üstü kategorisinde birinci olmayı başardı.

'KİTAP EN BÜYÜK DOSTTUR'

Kitap okumayı çok sevdiğini belirten Harun Aslan, "Günde 100 sayfa kitap okuyorum. Sadece kütüphaneden kitap alıp okumuyorum. Arkadaşlarımdan alıyorum, kitapçılardan da alıyorum. Kitabı sadece okumakla kalmıyorum onu adeta yaşıyorum. Lavaboya bile gitsem kitabın diğer sayfasında ne yazdığını merak ediyorum. Torunlarıma ve çevreme de akıcı olan kitapları tavsiye ediyorum. Ömrüm elverdiği müddetçe kitap okumaya devam edeceğim. Çünkü kitap en büyük dosttur. Ondan hiçbir zaman zarar gelmez" dedi.