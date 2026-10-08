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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Kütüphaneyi torbacı mekânına çevirdiler

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Sema DEMİR Sema DEMİR
Kütüphaneyi torbacı mekânına çevirdiler
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İstanbul'da "Kütüphane" adıyla faaliyet gösteren ve "mahremiyet" vaadiyle tanınan eğlence mekânına yönelik uyuşturucu soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, mekânın ortaklarından Yılmaz Efe ve Ali Yaşar Koz'un uyuşturucu temin edilmesine ve kullanılmasına imkân sağladıkları öne sürüldü. Telefon incelemelerinde "Bende uyuşturucu yok, sizde var", "Bunları bağımlı yaparsak" ve "Bunları biz bağımlı yaparsak..." ifadelerinin yer aldığı belirtildi. İddianamede Yılmaz Efe'nin kadınlarla müşterileri tanıştırdığı ve işletmelerinde üçüncü kişilere fuhuş için aracılık yapılmasına olanak sağladığı da belirtildi.
#İSTANBUL
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Kütüphaneyi torbacı mekânına çevirdiler
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