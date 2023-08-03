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Giriş Tarihi: 3.8.2023 22:47 Son Güncelleme: 4.8.2023 00:15

Kuyuda can verdiler

Van’da serinlemek için kuyuya giren iki çocuk boğularak can verdi.

Aslışah SARITAŞ
Kuyuda can verdiler

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde Yusuf Bulut (15) ve Mahsum Özbey (14), serinlemek için su kuyusuna girdi. Bir süre sonra çocuklar suyun içinde gözden kaybolurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Yakınları da olay yerine gelirken, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri otopsi için Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kuyuda can verdiler
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