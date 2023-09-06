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Giriş Tarihi: 6.9.2023

Kuyulu Mescit yeni yüzüyle 29 Ekim’de açılıyor

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 13 yıl önce tesadüfen bulunan, Kuyulu Mescit olarak da bilinen Ertuğrul Gazi Mescidi’nin restorasyonu tamamlandı

Ali OKTAY Ali OKTAY
Kuyulu Mescit yeni yüzüyle 29 Ekim’de açılıyor
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Kayıların ilk, Osmanlı'nın son eseri olarak bilinen ve 13 yıl önce tesadüfen bulunan "Kuyulu Mescit" olarak anılan Ertuğrul Gazi Mescidi'ndeki yenileme çalışmalarında sona gelindi.



750 yıllık tarihi dokusunun korunduğu mescidin ne zaman yaptırıldığına dair kesin bir bilgi olmadığı için girişinde inşa tarihi olarak "1281'den önce" diye yazıldı. Mescit her ne kadar bazı kayıtlarda Osmanlı Devleti'nin ilk eseri olarak geçse de daha önce inşa edildiği için Kayıların ilk eseri olarak biliniyor. Sultan İkinci Abdülhamid Han 1902'de mescidin ana girişine sonradan ekleme yaptırıyor. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme çalışmalarının önümüzdeki ay tamamlanarak mescidin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açılması planlanıyor.



Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız ile birlikte mescitte incelemelerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Peyzaj ve yeni dekorasyon düzenlemeleriyle birlikte aynı görünümünü tekrar kazanmış olacak" dedi.

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Kuyulu Mescit yeni yüzüyle 29 Ekim’de açılıyor
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