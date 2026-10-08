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Giriş Tarihi: 08.10.2026 16:13 Son Güncelleme: 08.10.2026 16:18

Kuyumcu dükkanını soymak için duvarı kırmışlardı! Şüpheli yakalanmadan hayatını kaybetti: Meğer 12 saat önce…

Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Girdikleri iş yerinin duvarını kırdıktan sonra bitişiğindeki kuyumcu dükkanının kasasındaki altınları çalmaya kalkışan 2 şüpheliden E.Y. isimli kadın gözaltına alınırken diğer şüpheli A.A.'nın ise operasyondan önce hayatını kaybettiği belirlendi. İşte detaylar…

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Kuyumcu dükkanını soymak için duvarı kırmışlardı! Şüpheli yakalanmadan hayatını kaybetti: Meğer 12 saat önce…
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Olay, 1 Ekim'de, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki 100'üncü Yıl Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzlerini maskeyle gizleyen 2 kişi, terzi dükkanının kapısını zorlayarak içeri girdi. Bitişikteki kuyumcu dükkanını soymak isteyen şüpheliler, duvarı deldi. Kuyumcu dükkanına giren şüpheliler, kasayı spiralle kesip açmaya çalıştı. Ancak şüpheliler kasayı açamadı. Şüphelilerin kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİLER AYNI ÇARŞIDAN ÇIKTI

Terzi ve kuyumcunun şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki 45 ayrı güvenlik kamerasına ait toplam 120 saatlik görüntüleri inceledi. Ekipler, şüphelilerin aynı çarşıda farklı bir sektörde iş yeri bulunan A.A. ve çalışanı E.Y. olduğunu belirledi.

12 SAAT ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Şüphelilerin adreslerine 6 Ekim'de baskın yapan ekipler, E.Y.'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli A.A.'nın ise operasyondan 12 saat önce kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği tespit edildi. E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTAKYA #HATAY

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Kuyumcu dükkanını soymak için duvarı kırmışlardı! Şüpheli yakalanmadan hayatını kaybetti: Meğer 12 saat önce…
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