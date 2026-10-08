Kuyumcu dükkanını soymak için duvarı kırmışlardı! Şüpheli yakalanmadan hayatını kaybetti: Meğer 12 saat önce…

ŞÜPHELİLER AYNI ÇARŞIDAN ÇIKTI

Terzi ve kuyumcunun şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki 45 ayrı güvenlik kamerasına ait toplam 120 saatlik görüntüleri inceledi. Ekipler, şüphelilerin aynı çarşıda farklı bir sektörde iş yeri bulunan A.A. ve çalışanı E.Y. olduğunu belirledi.