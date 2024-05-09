Kuyumcu vurgununda 4 şüpheliye 8 bin yıl hapis talebi

stanbul Bahçelievler'de uzun süredir kuyumculuk yapan Mustafa A., kâr vaadiyle yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerinden yüklü miktarda para ve altın aldı. Geçtiğimiz eylül ayında "Cenazem var" yazısı asıp kapattığı dükkânı ise bir daha açmadı. Mustafa A.'ya ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayan 206 kişinin şikâyetiyle başlatılan soruşturmada Mustafa A., kardeşi Eray A., dükkânda çalışan Salih T. ve Mehmet İ. yakalanarak tutuklandı. Öte yandan savcılık; şüphelilerin, yüksek kâr vaadiyle müşterilerinden aldıkları altınları farklı sektörlerde kurdukları işlere aktardıklarını, zarar ettiklerini ve ödeyecek güçleri kalmamasına rağmen müşterilerden para almayı sürdürdüklerini tespit etti.Kuyumcu Mustafa A. ifadesinde, "Son bir sene haricinde dükkânda Mehmet İ., kardeşim Eray ve Salih bulunurdu. Mehmet yıllardır burada çalıştığı için buranın sahibi olarak da bilinirdi. 10 ay kadar önce Mehmet'e cinsel bir konudan soruşturma açıldı. Bu nedenle bir süre dükkândan uzak kaldı. Dükkâna uğramaya ve hesapları kontrol etmeye başladım. Yüklü miktarda borcumuz olsa da bundan daha fazla alacağımız olduğunu gördüm. Alacakların peşine düşülmediği için dükkân maddi olarak zora girdi.Mehmet dükkâna gelemediği için dükkânda malı olanlar mallarını almaya başladı ve dükkâna mal bırakmak isteyen kişilerde azalma oldu. Birçok gayrimenkulümü satıp parasını dükkâna kattım. Dükkânı kapatmadan 15 gün önce borçların sonunu göremeyince Mehmet ile görüştüm, nasıl böyle olduğunu sordum. Net cevap vermedi ve geçiştirdi. Sonra birkaç kez ulaşmaya çalıştım ama hiç görüşemedim. 22 Eylül'de akşam dükkân kapandıktan sonra Eray, ben ve Salih dükkânın durumunu konuştuk. Dükkâna çok sayıda alacaklının geldiğini, ödeme yapamadıkları için taşkınlık çıkaranlar olduğunu, dükkânı açmanın hayati tehlike oluşturacağını ve dükkânı cenaze sebebiyle bir süreliğine kapatmayı önerdiler. Ben de önümü görmek, bir ödeme planı çıkarmak için teklifi kabul ettim, cenaze yazısını astırdım" dedi.