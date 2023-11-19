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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Kuyumcuda 7 milyonluk soygun

Bakırköy’de bir kuyumcuya daha önce kopyaladıkları kepenk kumandasını kullanarak giren hırsızlar 7 milyonluk ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı

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Kuyumcuda 7 milyonluk soygun
Bakırköy ilçesindeki bir kuyumcuya gece saatlerinde 2 ayrı motosikletle gelen 4 şüpheli, kopyaladıkları kepenk kumandasıyla kepengi kaldırdı. Kepengi kaldırınca kapı ile karşılaşan 3 soyguncu ellerindeki malzemeler ile kapıyı kırıp içeri girdi. Bir şüpheli ise kapıda kontrolü sağladı.



Hızla içeride bulunan altın ve ziynet eşyalarını doldurarak geldikleri motosikletlerle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından polis ekipleri tarafından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Dükkan sahibi Murat Yonta ise; "Yaklaşık 7 milyonluk kaybımız var. Kumandayı kopyalayıp rahat bir şekilde kepengi kaldırmışlar. Bunu nasıl yaptılar şu anda bilemiyoruz. Ekipler de araştırıyor. Polis ekiplerine başından beri yanımızda oldukları ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

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Kuyumcuda 7 milyonluk soygun
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