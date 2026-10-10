Kuyumcukent vurguncusu 14 kişi tutuklandı

Bahçelievler
'de bulunan Kuyumcukent'te 16 firma sahibinin, kendilerinden alınan toplam 64 kilogram işlenmiş altının bedelinin ödenmediği iddiasıyla yaptığı şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 33 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 14 kişi tutuklandı. Şüphelilerin 170 milyonluk mal varlığına tedbir kararı uygulanırken ele geçirilen 60 milyonluk para ve ziynet eşyası inceleniyor. Öte yandan şüphelilerin mağdurlara bir mesaj atıp topladıkları ve "Arkadaşlar biz batmış ve bitmiş durumdayız" şeklinde yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Mağdurların avukatı Kadir Önder Gülel, "Bugün Kuyumcukent'te kuyumcu sektörünün kanayan yarasına bir nebze su serpildi. Müvekkillerim ticaret kılıfı adı altında alışveriş yapma bahanesiyle dolandırılmıştı. Şüphelilerin en ağır ceza ile cezalandırılması için takipçisi olacağız" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör