Kuyumcunun sır ölümü

Şüphe üzerine inceleme başlatılan ölüm, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bakırköy'e bağlı Zuhuratbaba Mahallesi, Akmescit sokakta meydana geldi. Kayınbiraderi Atilla Reşit Korkmaz'a uzun süre ulaşamayan Tolga D., evine geldi. Kapıyı da açan olmayınca çilingir çağırdı.

Çilingir yardımı ile eve giren Tolga D., evde gezdiği sırada Korkmaz'ı yatak odasında sağ tarafına uzanmış halde hareketsiz buldu. Tolga D.'nin ihbarı üzerine eve intikal eden sağlık ekipleri Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

"KARDEŞİMİ EVDE ÖLÜ BULDUK"

Sağlık ekiplerinin ölümü belirlemesi üzerine polisi de arayan Tolga D., "Kardeşimi evde bulduk" diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine geldi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet savcısı ve nöbetçi adli tabipin de incelemelerinin ardından şüpheli bulunan ölüm sonucu Korkmaz'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Korkmaz'ın ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak rapor sonrası belli olacak. Kuyumculuk yaptığı öğrenilen Atilla Reşit Korkmaz'ın herhangi bir kronik rahatsızlığının ve devamlı kullandığı bir ilacın bulunmadığı tespit edildi. Sokak sakinleri tarafından da sevilen Korkmaz'ın eşi ile sık sık yurtdışına çıktığı ve aralıklarla sokak çevresinde köpeğini gezdirdiği öğrenildi.