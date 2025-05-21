Kuyumcuya yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Olay Reyhanlı'nın Atatürk Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Kuyumcu dükkanına gelen şahıslar, silahlarını çekip rastgele ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayda 26 yaşındaki Muaayed Shao isimli yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralı şahsa ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ağır yaralı Muaayed Shao'yu ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muaayed Shao, yaşamını yitirdi. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptıkları soruşturmada şüphelilerin A.O. ve M.A. olduğunu belirledi. Olay yerinden kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.