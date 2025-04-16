Kuyumcuyu soymak istedi, ateş edip kaçtı: Kıskıvrak yakalandılar!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Sabah saatlerinde silahla kuyumcuya giren bir şüpheli, iş yeri sahibine silah çekip, önüne attığı altınları doldurmasını istedi. Silahlı saldırganı gören kuyumcu Fatih A. (28) kamera şakası sandığı olayın ciddi olduğunu fark edince şüpheliye sakin olmasını söyledi.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, panikleyen şüpheli kaçarken ateş etti. Şans eseri yara almadan kurtulan kuyumcu ise panik butonuna basıp 112 ekiplerinden yardım istedi.