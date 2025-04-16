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Giriş Tarihi: 16.4.2025 18:12

Kuyumcuyu soymak istedi, ateş edip kaçtı: Kıskıvrak yakalandılar!

Bursa'da meydana gelen olayda kuyumcuya giren bir şüpheli iş yeri sahibine altınları doldurmasını istedi. Kuyumcu ilk başta olayın şaka olduğunu düşünse de daha sonra ciddi olduğunu anlayınca şüpheliye sakin olmasını söyledi. O anlar kameralara yansırken, panikleyen şahıs ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. Öte yandan saldırgan ve arkadaşları çok geçmeden kıskıvrak yakalandı.

İHA
Kuyumcuyu soymak istedi, ateş edip kaçtı: Kıskıvrak yakalandılar!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Sabah saatlerinde silahla kuyumcuya giren bir şüpheli, iş yeri sahibine silah çekip, önüne attığı altınları doldurmasını istedi. Silahlı saldırganı gören kuyumcu Fatih A. (28) kamera şakası sandığı olayın ciddi olduğunu fark edince şüpheliye sakin olmasını söyledi.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, panikleyen şüpheli kaçarken ateş etti. Şans eseri yara almadan kurtulan kuyumcu ise panik butonuna basıp 112 ekiplerinden yardım istedi.

YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri; olayda kiralık otomobil kullanan şahısları güvenlik kameralarından tespit etti.

Mevlana Mahallesi'nde bir evde saklanan O.A. (33) arkadaşları E.Y. (25) ile A.K. (22) Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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Kuyumcuyu soymak istedi, ateş edip kaçtı: Kıskıvrak yakalandılar!
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