Kuyumcuyu soymak istedi, ateş edip kaçtı: Kıskıvrak yakalandılar!

Mevlana Mahallesi'nde bir evde saklanan O.A. (33) arkadaşları E.Y. (25) ile A.K. (22) Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.