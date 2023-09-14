Haberler Yaşam Haberleri Kuzenin ölümüne neden olan ve 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.9.2023 19:47 Son Güncelleme: 14.9.2023 19:53

Kuzenin ölümüne neden olan ve 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Fethiye'de tartıştığı kuzeni ile iki kişiye aracıyla çarpıp, kuzeninin ölümüne neden olan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan CANKUŞ
Kuzenin ölümüne neden olan ve 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde dün yaşanan olayda; Murat Erdoğan ile kuzeni Bilal Erdoğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbededen sonra Murat Erdoğan olay yerinden ayrıldı. Daha sonra aracıyla tartışma yaşanan işyerine gelen Murat Erdoğan, kuzeni Bilal Erdoğan ile eşi Fatma Erdoğan'ı ve 1 kişiyi kullandığı ticari aracı üzerlerine sürerek çarptı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Bilal Erdoğan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DENİZLİ'DE KARDEŞİNİN YANINDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Murat Erdoğan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlının kullandığı güzergahı tespit eden polis ekipleri olayda kullanılan aracı Burdur- Çavdır yolunda otoparkta buldu. Murat Erdoğan'ın kardeşi Aziz Erdoğan'la Denizli'ye gittiği tespit edildi. Denizli'de yapılan operasyonda Murat Erdoğan ve kardeşi Aziz Erdoğan gözaltına alınarak Fethiye'ye getirildi. Şüphelilerden Aziz Erdoğan adli makamlarca serbest bırakılırken, Murat Erdoğan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kuzenin ölümüne neden olan ve 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
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