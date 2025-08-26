Kuzenini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesi Mutlu Sokak üzerinde, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İddiaya göre, Polat Tanaç (19) ile kuzeni F.T. (29) birlikte alkol aldıkları sırada tartışmaya başladı.Henüz sebebi öğrenilemeyen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında F.T., eline geçirdiği bıçakla kuzenini göğsünden yaraladı.

Ağır yaralanan Polat Tanaç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan F.T. ise,Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.