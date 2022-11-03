Kuzeninin evinde öldürülmüştü! Şoke eden ifade: Defineyi çıkarmak için kan lazımdı





"SUÇSUZ YERE BENİM BAŞIMI YAKTILAR"



Fatih T.'nin ardından eşi Ş.T.'ye de savunması için söz hakkı verildi. Olcay Ersoy'un, halasının oğlu olduğunu söyleyen Ş.T., "Ona biz baktık, biz büyüttük. Olay tarihinde eşimle düğüne gittik. Düğüne gitmeden önce Olcay beni aradı, 'Derdim var sana anlatmam lazım' diyerek akşam bize geleceğini söyledi. Eşimle düğünden döndükten sonra Olcay ve Emre bizim eve içkili bir şekilde geldi, ellerinde de içki poşetleri vardı. Emre Ş. ise amcamın damadı olur. Bir süre sonra komşularımız da geldi. Olay tarihinde ben ve eşim alkol almadık. Emre sürekli Olcay'ın sözünü kestiği için aralarında tartışma çıktı. Aralarındaki soğukluk geçsin diye müzik açarak onları oyuna kaldırdık. Emre oyun oynarken bilerek mi bilmeyerek mi yaptı bilmiyorum ama ellerini havaya kaldırınca yüzüme geldi. Olcay bunun üzerine Emre'yi evden kovdu. Bir süre sonra komşularımızda evden gidince ben uyumaya gittim. Sabaha karşı eşim bağırarak beni uyandırdı, aşağıya indiğimde Olcay yerde yatıyordu. Eşim Fatih, 'Ben yapmadım' diye bağırmaya başladı. Onu alıp hastaneye gittik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olcay böbrek hastasıydı, evimiz hastaneye yakın olduğu için diyalize gidip gelirken bize uğruyordu. Eşiyle arası bozuk olduğu için Olcay bana, 'Bıktım, kendime kıyacağım' demişti. Bu adamın başını karısı yaktı. Suçsuz yere benim başımı yaktılar" şeklinde konuştu.