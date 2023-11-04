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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Kuzenler tarla için çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Kuzenler tarla için çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan amca çocukları arasında, tarla kiralama meselesi nedeniyle bir süredir süren husumet silahlı kavgaya dönüştü. Husumete konu olan tarlada bir araya gelen taraflardan Mehmet Baldan, yanındaki tabanca ile Durmuş Ali ve oğlu Enes Baldan'ı (26) tabanca ile vurdu. İddiaya göre bunun üzerine Enes Baldan da tüfekle Mehmet Baldan'a ateş etti. Yaralılar ilçede yapılan ilk müdahalelerin ardından Konya'da çeşitli hastanelere sevk edildi. Bacağından vurulan Mehmet Baldan, Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sırtından, karnından ve bacağından yaralanan Durmuş Ali Baldan'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Enes Baldan'ın durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

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Kuzenler tarla için çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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