Kuzey Makedonya - İskoçya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte UEFA Uluslar Ligi maçı yayın kanalı!

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında kritik bir karşılaşmaya daha sahne alıyor. Grubun iddialı ekiplerinden Kuzey Makedonya, kendi saha ve seyircisi önünde İskoçya'yı konuk ediyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen iki ekibin mücadelesi öncesinde futbolseverler için Kuzey Makedonya - İskoçya maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri açıklandı.