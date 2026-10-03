Haberler Yaşam Haberleri Kuzey Makedonya - İskoçya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte UEFA Uluslar Ligi maçı yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 3.10.2026 11:59

Kuzey Makedonya - İskoçya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte UEFA Uluslar Ligi maçı yayın kanalı!

UEFA Uluslar Ligi'nde çekişmeli mücadeleler devam ediyor. Grubun dikkat çeken karşılaşmasında Kuzey Makedonya ile İskoçya karşı karşıya geliyor. Böylece futbolseverler merakla "Kuzey Makedonya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını araştırmaya başldı. İşte kritik maça dair tüm yayın ayrıntıları...

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Kuzey Makedonya - İskoçya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte UEFA Uluslar Ligi maçı yayın kanalı!
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UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında kritik bir karşılaşmaya daha sahne alıyor. Grubun iddialı ekiplerinden Kuzey Makedonya, kendi saha ve seyircisi önünde İskoçya'yı konuk ediyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen iki ekibin mücadelesi öncesinde futbolseverler için Kuzey Makedonya - İskoçya maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri açıklandı.

KUZEY MAKEDONYA - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup karşılaşması olan Kuzey Makedonya - İskoçya maçı A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KUZEY MAKEDONYA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tose Proeski National Arena Stadyumu'nda oynanacak Kuzey Makedonya - İskoçya maçı 3 Ekim 2026 Cumartesi (bugün), TSİ ile saat 21.45'te başlayacak.

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3 EKİM 2026 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

🆚 Hırvatistan-İngiltere
⏰ 19.00
📺 A Spor

🆚 İspanya-Çekya
⏰ 21.45
📺 A Haber

🆚 Kuzey Makedonya-İskoçya
⏰ 21.45
📺 A Para

🆚 İsviçre-Slovenya
⏰ 21.45
📺 A Spor

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Kuzey Makedonya - İskoçya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte UEFA Uluslar Ligi maçı yayın kanalı!
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