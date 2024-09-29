Kuzey Makedonya Yörükleri kimliklerini koruyor

Osmanlı Devleti'nin Balkanları fethiyle Kuzey Makedonya'da Üsküp ve civarına yerleştirilen Yörükler, aradan geçen yüzyıllara rağmen Anadolu'yu andıran geleneksel yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. Yaşanan birçok göçe, savaşlara rağmen bu toprakları terk etmeyen Yörükler, kimliklerini ve kültürlerini koruyarak, Türkiye Türkçesiyle konuşuyor, halen gelenek ve adetlerini devam ettiriyor.Günlük yaşamlarında kendi aralarında "fistan" dedikleri renkli elbiseler giyinen Yörükler, aile yapılarına oldukça önem veriyor. Kızlarını kendilerine yabancı insanlarla (Makedon, Arnavut, Sırp) evlendirmiyor, geçimlerini ise genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşarak sağlıyorlar.