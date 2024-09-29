Haberler Yaşam Haberleri Kuzey Makedonya Yörükleri kimliklerini koruyor
Giriş Tarihi: 30.9.2024

Kuzey Makedonya Yörükleri kimliklerini koruyor

Kuzey Makedonya Yörükleri kimliklerini koruyor
Osmanlı Devleti'nin Balkanları fethiyle Kuzey Makedonya'da Üsküp ve civarına yerleştirilen Yörükler, aradan geçen yüzyıllara rağmen Anadolu'yu andıran geleneksel yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor. Yaşanan birçok göçe, savaşlara rağmen bu toprakları terk etmeyen Yörükler, kimliklerini ve kültürlerini koruyarak, Türkiye Türkçesiyle konuşuyor, halen gelenek ve adetlerini devam ettiriyor.




Günlük yaşamlarında kendi aralarında "fistan" dedikleri renkli elbiseler giyinen Yörükler, aile yapılarına oldukça önem veriyor. Kızlarını kendilerine yabancı insanlarla (Makedon, Arnavut, Sırp) evlendirmiyor, geçimlerini ise genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşarak sağlıyorlar.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Makedonya Yörükleri kimliklerini koruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA