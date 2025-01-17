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Giriş Tarihi: 17.1.2025 00:25

Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza: Hafriyat kamyonu dereye uçtu!

Sultangazi’de, Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon dereye uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

DHA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza: Hafriyat kamyonu dereye uçtu!

Korkutan kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, orta şeritte ilerleyen hafriyat kamyonuna çaptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç bariyerleri aştı. Hafriyat kamyonu Alibey deresine düşerken hafif ticari araç yol kenarındaki boş alanda durdu.

Olay yerine gelen ekipler dereye düşen kamyon şoförünü kurtarmak için çalışmas başlattı.

SAK ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen hafriyat kamyonu şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hafif ticari araç içinde bulunan sürücü ile bir kişi de yaralı olarak ambulans ile hastaneye kaldırılırken çevredekiler kurtarma çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza: Hafriyat kamyonu dereye uçtu!
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