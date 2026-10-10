Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

Kaza 23.45 sıralarında Kuzey Marmara Başakşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen 34 HRA 328 plakalı ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyir halinde olan 34 LA 6360 plakalı otomobile sol tarafından vurdu.

Savrulan ticari araç bariyerlere çarparak ancak durabildi. Bariyerlere çarpma anında aracından fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.







2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik sebebiyle Kuzey Marmara Edirne istikametinim 2 şeridini trafiğe kapattı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu ve ifadesi alınmak üzere polis merkezinde muhafaza altına alındı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.