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Giriş Tarihi: 21.10.2026 21:12

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tır yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü. Ankara yönünde ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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AA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tır yandı
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Otoyolun Ankara yönü İzmit ilçesi Çayırköy geçişi mevkisinde tünel içinde seyreden A.A. idaresindeki tırın motor bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

Tırdan yükselen dumanların görüş mesafesini azaltması nedeniyle sürücüler tünelde dikkatli ilerledi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Ankara yönünde ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA #KOCAELİ #İZMİT #KUZEY MARMARA OTOYOLU
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tır yandı
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