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Giriş Tarihi: 15.11.2023 18:15

Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde bir TIR’ın çarptığı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde bir TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. Kaza, Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametine gitmekte olan 54 AAP 972 dorse plakalı TIR, aynı istikamette giden 34 TJ 3254 plakalı otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle TIR, kontrolden çıkarak yolun ortasındaki bariyerlerin arasına girdi. Otomobil ise hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilin arka kısmında oturan yabancı uyruklu kadın yolcu D. R'nin (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında cenaze morga kaldırıldı.

YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 3'ü otomobilde bulunan 1 tanesi ise TIR sürücüsü olmak üzere yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan TIR ve otomobilin yoldan kaldırılması sonrasında trafik normale döndü.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
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