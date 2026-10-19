Haberler Yaşam Haberleri Kuzey’in hayalleri yarım kalmasın
Giriş Tarihi: 19.10.2026

Kuzey’in hayalleri yarım kalmasın

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ŞULE TOZCAN ŞULE TOZCAN
Kuzey’in hayalleri yarım kalmasın
  • ABONE OL
İstanbul'da yaşayan DMD hastası 5 yaşındaki Kuzey Eren Pala, hayata tutunmak için yardım bekliyor. Kuzey için Moskova'da uygulanacak Elevidys gen tedavisi için valilik onaylı başlatılan yardım kampanyasında 2,2 milyon euronun sadece yüzde 20'sine ulaşabildi. Kuzey'in babası, "Kuzey daha küçücük bir çocuk ama büyük hayalleri var. Parkta başka aileler çocuklarına koşmamasını dikkat etmesini söylüyor. Biz de oğlumuz koşsun istiyoruz. Hatta koşsun ve düşsün istiyoruz. Kaslarının zayıflamaması gerekiyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Oğlumun acısına çare olamamak çok zor" dedi. Anne Melis Pala ise "En büyük hayalim oğlumun sağlıklı bir geleceğe sahip olması. Ne olur kuzumun sesini duyun. Kuzey için zaman daralıyor" diyerek yardım çağrısında bulundu.

#İSTANBUL #MOSKOVA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey’in hayalleri yarım kalmasın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA