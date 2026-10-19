Kuzey’in hayalleri yarım kalmasın

İstanbul
'da yaşayan DMD hastası 5 yaşındaki Kuzey Eren Pala, hayata tutunmak için yardım bekliyor. Kuzey için Moskova
'da uygulanacak Elevidys gen tedavisi için valilik onaylı başlatılan yardım kampanyasında 2,2 milyon euronun sadece yüzde 20'sine ulaşabildi. Kuzey'in babası, "Kuzey daha küçücük bir çocuk ama büyük hayalleri var. Parkta başka aileler çocuklarına koşmamasını dikkat etmesini söylüyor. Biz de oğlumuz koşsun istiyoruz. Hatta koşsun ve düşsün istiyoruz. Kaslarının zayıflamaması gerekiyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Oğlumun acısına çare olamamak çok zor" dedi. Anne Melis Pala ise "En büyük hayalim oğlumun sağlıklı bir geleceğe sahip olması. Ne olur kuzumun sesini duyun. Kuzey için zaman daralıyor" diyerek yardım çağrısında bulundu.