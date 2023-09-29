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Giriş Tarihi: 29.9.2023 00:44

Kuzuyu kurtarmak isterken canından oldu

Mersin'de kanala düşen kuzuyu kurtarmaya çalışan Mehmet Yıldız (15), akıntıyla sürüklenerek hayatını kaybetti

DHA
Kuzuyu kurtarmak isterken canından oldu

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yıldız, ailesine ait küçükbaş hayvanları otlattığı sırada bir kuzu sulama kanala düştü. Kuzuyu kurtarmak isteyen Yıldız, kanala atladı. Akıntıya kapılıp, suda çırpınmaya başlayan Yıldız'ı görenler kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı.

Kısa sürede suda kaybolan Yıldız'ın bulunması için bölgeye dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polislerin yaptığı aramada Yıldız'ın cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan ve kaldırıldığı Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Yıldız'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Kuzuyu kurtarmak isterken canından oldu
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