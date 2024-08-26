KVKK’den araştırma şirketleriyle ilgili açıklama: Açık rıza verilmesi halinde kişisel veri ihlali olmaz

KVKK, araştırma şirketlerince rastgele numara çevrilerek yapılan telefon mülakatlarında, aydınlatma yapıldıktan sonra ilgili kişilerin açık rıza vermesi halinde kişisel veri ihlalinin söz konusu olmayacağını bildirdi.

KVKK tarafından yapılan açıklamada bu yöntemle yapılan aramalarla ilgili kuruma intikal eden şikayetlerin incelendiği belirtilerek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre, "Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi halinde kanun hükümlerinin uygulanmayacağının" yer aldığı aktarıldı. Yapılan incelemelerde telefon numaralarının bir yerden elde edilmediği ve türetilen numaranın görüşmeyi yapan personel tarafından görülmediğinin anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, kişisel veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin aranmasıyla başladığı kaydedildi.

AÇIK RIZA ŞARTI

Açıklamada, ilgili kişilerin aranma tarihi ve süresi, 'arayan numara ve aranan numara' şeklindeki trafik logunun, kişilerin bir daha aranmama talepleri bağlamında telefon numaralarının aranmayacaklar listesine işlenmesi ve görüşmenin ses kaydının alınmasıyla yapılan kişisel veri işleme faaliyetleriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Araştırmanın kalite kontrol kapsamında denetlenmesi, araştırmacının yükümlülüklerini yerine getirmesi ve hukuki uyuşmazlık halinde yükümlülüklerin yerine getirildiğini ispat etmesi amaçlarıyla Kanun'un 5. maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması' kapsamında hukuka uygun kabul edilebileceğine karar verilmiştir."

Kişilerle temas kurulduğu ilk anda asgari olarak aramanın kim tarafından yapıldığı, ilgili kişilerin hangi kişisel verilerinin işlendiği, telefon numarasının rastgele çevirme yöntemiyle üretildiği ve işlemenin amacı hususlarında aydınlatma yapılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Aydınlatma yapılmasını müteakiben ilgili kişilerin açık rıza vermesi halinde telefon görüşmesine devam edilerek kişisel verilerin işlenebileceği hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verilmiştir" ifadesi yer aldı.