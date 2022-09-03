KYK burs ve kredi başvuru tarihleri milyonlarca üniversiteli gencin gündemindeki yerini koruyor. KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından sıra KYK burs ve kredi başvurularına geldi. Karşılıksız verilen burs imkanı ile geri ödemeli olarak verilen kredi imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara kilitlendi. KYK burs başvurusu, GSB duyurusu sonrası e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak, kredi ve burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili tüm merak edilenler…