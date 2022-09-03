KYK burs ve kredi başvuru tarihleri milyonlarca üniversiteli gencin gündemindeki yerini koruyor. KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından sıra KYK burs ve kredi başvurularına geldi. Karşılıksız verilen burs imkanı ile geri ödemeli olarak verilen kredi imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara kilitlendi. KYK burs başvurusu, GSB duyurusu sonrası e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak, kredi ve burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili tüm merak edilenler…
2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.
Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.
2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt sonuçlarının, okulların açılma tarihi de göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.