Haberler Yaşam Haberleri KYK burs başvuru tarihleri ve şartları: GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 3.9.2022 11:12 Son Güncelleme: 3.9.2022 11:13

KYK burs başvuru tarihleri ve şartları: GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eğitim hayatları boyunca maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri, devlet tarafından sağlanan KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda konu ile ilgili GSB’den gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihi son durum ve gelişmeler...

KYK burs başvuru tarihleri ve şartları: GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri milyonlarca üniversiteli gencin gündemindeki yerini koruyor. KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından sıra KYK burs ve kredi başvurularına geldi. Karşılıksız verilen burs imkanı ile geri ödemeli olarak verilen kredi imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara kilitlendi. KYK burs başvurusu, GSB duyurusu sonrası e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak, kredi ve burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili tüm merak edilenler…

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor.

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KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

2022 KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt sonuçlarının, okulların açılma tarihi de göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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KYK burs başvuru tarihleri ve şartları: GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
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