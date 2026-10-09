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Giriş Tarihi: 09.10.2026 06:26

KYK burs başvuruları başladı mı? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru takviminde geri sayım

2026-2027 akademik yılı için yükseköğrenim öğrencilerinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurusuna çevrildi. KYK burs başvuruları başladı mı sorusu binlerce gencin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. E-Devlet ekranında geri sayım sürerken, GSB burs ve kredi başvuru takvimine dair resmi süreç bekleniyor.

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KYK burs başvuruları başladı mı? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru takviminde geri sayım
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Üniversite yerleştirme ve yurt işlemlerinin tamamlanmasının ardından burs heyecanı zirveye tırmandı. Lisans, ön lisans ve lisansüstü öğrencilerine sağlanan maddi destekler için ekranlar açılmak üzere. Adaylar e-Devlet kapısı üzerinden sistemin aktif hale gelmesini beklerken, KYK burs başvuru şartları ile gelir tespiti kriterleri detaylandırılıyor.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARINDA SON DURUM

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen burs ve öğrenim kredisi süreci için geri sayımda son aşamaya gelindi. Üniversitelerin açılması ve ek kontenjan yerleştirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler bakanlıktan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Güncel duruma göre başvurular henüz erişime açılmış değil; ancak YKS yerleştirme ve yurt başvuru takvimleri tamamlandığından sürecin an meselesi olduğu değerlendiriliyor.

KYK BURS BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi başvuruları geçmiş yıllarda olduğu gibi tamamen dijital ortamda, e-Devlet Kapısı üzerinden kabul edilecektir. Başvuru ekranı açıldığında izlenmesi gereken aşamalar şu şekildedir:

E-Devlet Girişi: T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır.

Hizmet Arama: Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı / Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazılır.

Bilgi Doğrulama: Öğrenim bilgileri, ailevi durum, ekonomik koşullar ve adres detayları eksiksiz kontrol edilir.

Onay ve Tamamlama: Beyan edilen bilgilerin doğruluğu taahhüt edilerek başvuru formu onaylanır.

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KYK BURSU KİMLERE ÇIKAR?

GSB, burs verilip verilmeyeceğini değerlendirirken 12 farklı devlet kurumunun veri tabanından yararlanır. Öğrencinin ve ailesinin sosyal, ekonomik ve başarı durumu bütüncül olarak analiz edilir.

Öncelikli Gruplar: Şehit ve gazi yakınları, %40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar, anne ve babası vefat etmiş olanlar, yetiştirme yurtlarında büyüyenler ile darüşşüfaka lisesinden mezun olan adaylar doğrudan burs alma hakkına sahiptir.

Maddi Durum Tespiti: Ailedeki toplam gelir düzeyi, üzerlerine kayıtlı gayrimenkul veya araç varlığı, kardeş sayısı gibi ekonomik veriler puanlandırmaya dâhil edilir.

Akademik Başarı: Başarı puanı yüksek olan ve YKS'de dereceye giren adaylar değerlendirmede öncelik kazanır.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Adayların başvuru formunu doldururken en çok karıştırdığı konulardan biri burs ve öğrenim kredisi arasındaki hukuki farktır:

Özellik KYK Bursu KYK Öğrenim Kredisi
Geri Ödeme Karşılıksızdır, mezuniyet sonrası geri ödenmez. Eğitim süresince ödenir, mezuniyet sonrası geri ödenir.
Kesilme Koşulu Başarısızlık (AGNO düşüşü) veya disiplin suçu. Öğrenci kendi isteğiyle vazgeçmediği sürece devam eder.
Tahsis Şekli Başarı ve ihtiyaç puanlamasına göre sınırlı sayıda verilir. Şartları taşıyan ve talep eden neredeyse tüm öğrencilere verilir.
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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