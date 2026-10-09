KYK burs başvuruları başladı mı? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru takviminde geri sayım

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARINDA SON DURUM

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen burs ve öğrenim kredisi süreci için geri sayımda son aşamaya gelindi. Üniversitelerin açılması ve ek kontenjan yerleştirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler bakanlıktan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Güncel duruma göre başvurular henüz erişime açılmış değil; ancak YKS yerleştirme ve yurt başvuru takvimleri tamamlandığından sürecin an meselesi olduğu değerlendiriliyor.