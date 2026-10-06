KYK burs başvuruları başladı mı? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB’de!

Yükseköğretim kurumlarına yeni kayıt yaptıran ve ara sınıfta öğrenimini sürdüren binlerce öğrenci, her yıl sağlanan maddi destek olanaklarını sorguluyor. Önceki dönemlerde Ekim ayı ortasında alınan talepler doğrultusunda, bu yıl da takvimin ilan edilmesi bekleniyor. e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek KYK burs başvuru işlemleri öncesinde YÖKSİS bilgilerinin güncelliği önem taşıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 akademik yılına ilişkin burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi henüz resmen ilan edilmedi. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde başvuruların Ekim ayı ortalarında (13-17 Ekim) alınmış olması, bu yıl da benzer bir takvim aralığının izleneceğine işaret ediyor. Resmi açıklama geldiği anda GSB'nin kurumsal internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden duyuru yayınlanacak.
Başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu dönem de tamamen e-Devlet Kapısı üzerinden dijital ortamda yürütülecek.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü mevzuatına göre belirli sosyal ve ekonomik durumlara sahip öğrencilere doğrudan burs tahsisi yapılır. Başlıca öncelikli gruplar şunlardır:
Mevcut dönemde uygulanan aylık burs ve kredi tutarları şöyle:
Lisans: 3.000 TL
Yüksek Lisans: 6.000 TL
Doktora: 9.000 TL
2026-2027 öğretim yılının ilk yarısında (Ekim-Aralık ayları) ödemeler bu mevcut rakamlar üzerinden hesaplara aktarılacaktır. 2027 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak yeni zamlı burs ve kredi tutarları ise her yıl yıl sonuna doğru açıklanıyor.