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Giriş Tarihi: 6.10.2026 07:41

KYK burs başvuruları başladı mı? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB'de!

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurusuna çevrildi. GSB KYK burs başvuru süreci her yıl akademik takvim başlangıcında en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. e-Devlet başvuru ekranı üzerinden yürütülen süreç bu yıl da gündemdeki yerini aldı.

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KYK burs başvuruları başladı mı? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB’de!
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Yükseköğretim kurumlarına yeni kayıt yaptıran ve ara sınıfta öğrenimini sürdüren binlerce öğrenci, her yıl sağlanan maddi destek olanaklarını sorguluyor. Önceki dönemlerde Ekim ayı ortasında alınan talepler doğrultusunda, bu yıl da takvimin ilan edilmesi bekleniyor. e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek KYK burs başvuru işlemleri öncesinde YÖKSİS bilgilerinin güncelliği önem taşıyor.

2026-2027 GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 akademik yılına ilişkin burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi henüz resmen ilan edilmedi. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde başvuruların Ekim ayı ortalarında (13-17 Ekim) alınmış olması, bu yıl da benzer bir takvim aralığının izleneceğine işaret ediyor. Resmi açıklama geldiği anda GSB'nin kurumsal internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden duyuru yayınlanacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu dönem de tamamen e-Devlet Kapısı üzerinden dijital ortamda yürütülecek.

  • e-Devlet portalına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı - Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazılması gerekiyor.
  • Açılan ekranda öğrencilerin ekonomik, sosyal ve ailevi durumlarına ilişkin sorular eksiksiz doldurulmalıdır.
  • Onaylama adımından önce beyan edilen tüm bilgilerin doğruluğu teyit edilmelidir.
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KİMLER GERİ ÖDEMESİZ BURS ALABİLİR? (ÖNCELİKLİ GRUPLAR)

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü mevzuatına göre belirli sosyal ve ekonomik durumlara sahip öğrencilere doğrudan burs tahsisi yapılır. Başlıca öncelikli gruplar şunlardır:

  • Şehit ve gazi çocukları ile gazi olan öğrenciler,
  • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğu belgelenenler,
  • Anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler,
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar,
  • Darüşşafaka Lisesinden mezun olan öğrenciler,
  • Amatör milli sporcu belgesine sahip olan yükseköğretim öğrencileri.

2026 KYK BURSU NE KADAR OLACAK? (LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA GÜNCEL RAKAMLAR)

Mevcut dönemde uygulanan aylık burs ve kredi tutarları şöyle:

Lisans: 3.000 TL

Yüksek Lisans: 6.000 TL

Doktora: 9.000 TL

2026-2027 öğretim yılının ilk yarısında (Ekim-Aralık ayları) ödemeler bu mevcut rakamlar üzerinden hesaplara aktarılacaktır. 2027 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak yeni zamlı burs ve kredi tutarları ise her yıl yıl sonuna doğru açıklanıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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KYK burs başvuruları başladı mı? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB'de!
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