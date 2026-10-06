KYK burs başvuruları başladı mı? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler GSB’de!

2026-2027 GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 akademik yılına ilişkin burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi henüz resmen ilan edilmedi. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde başvuruların Ekim ayı ortalarında (13-17 Ekim) alınmış olması, bu yıl da benzer bir takvim aralığının izleneceğine işaret ediyor. Resmi açıklama geldiği anda GSB'nin kurumsal internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden duyuru yayınlanacak.