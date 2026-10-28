KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2026-2027 GSB burs ve kredi sonuçları bekleniyor!

Eğitim hayatları boyunca burs ve kredi desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak incelemelerin tamamlanmasıyla öğrenciler, başvuru sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime açılmasını bekliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), öğrencilerin burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebileceği sonuçlar için kesin bir tarih duyurmadı. Geçmiş yılların takvimi dikkate alındığında sonuçların kasım ayının ilk günlerinde ilan edilmesi bekleniyor.
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvurularının durumunu öğrenebilecek. Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılması yeterli olacak.
Öğrenciler, e-Devlet'teki Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasında bulunan Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama bölümünden kendilerine burs veya kredi tahsis edilip edilmediğini görüntüleyebilecek. Sonuçlara ilişkin duyurular GSB ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi kanallarından da paylaşılacak.
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KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 12 Ekim Pazartesi günü başladı ve 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erdi. İlk kez üniversiteye yerleşen öğrencilerin yanı sıra öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları da başvuru yapabildi.
İlk ödemelerin tarihi, sonuçların ilan edilmesi ve taahhütname onaylarının tamamlanmasının ardından GSB tarafından duyurulacak. Geçtiğimiz yıl ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri 18-20 Kasım tarihlerinde yapılmıştı. Ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık tutarlar, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre hesaplarına yatırılmıştı.
Yeni dönemin ilk ödeme günleri ve varsa toplu ödeme düzeni, Bakanlığın resmi duyurusuyla kesinleşecek.