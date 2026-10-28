KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2026-2027 GSB burs ve kredi sonuçları bekleniyor!

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvurularının durumunu öğrenebilecek. Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılması yeterli olacak.

Öğrenciler, e-Devlet'teki Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasında bulunan Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama bölümünden kendilerine burs veya kredi tahsis edilip edilmediğini görüntüleyebilecek. Sonuçlara ilişkin duyurular GSB ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi kanallarından da paylaşılacak.

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