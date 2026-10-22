VGM burs başvuru ekranı 2026: VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik burs başvurularının tamamlanmasının ardından sıra üniversite öğrencilerine geldi. VGM'nin aylık 4 bin TL olarak belirlediği yükseköğrenim bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru ekranı açıldığında işlemlerini tamamlayabilecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı yükseköğrenim bursları için başvuru dönemi bugün başlıyor. VGM üniversite burs başvuruları 10.00 itibarıyla başlayacak ve 31 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin beyan ettiği bilgiler incelenecek ve burs almaya hak kazananlar belirlenecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, başvuru işlemlerini kendi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriyor. VGM burs başvuruları, www.vgm.gov.tr adresindeki yükseköğrenim burs başvuru ekranından yapılacak. Öğrencilerin işlemlerini tamamlamak için şu adımları izlemesi gerekiyor:
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Üniversite öğrencilerinin barınma, ulaşım, beslenme ve eğitim giderlerine katkı sağlayan VGM bursunun yeni eğitim yılındaki tutarı açıklandı. 2026-2027 eğitim yılında VGM yükseköğrenim bursu aylık 4.000 TL olarak belirlendi. Destek almaya hak kazanan öğrencilere ekim ve mayıs ayları arasında toplam 8 ay burs ödenecek.
Ödemeler, öğrencinin üniversitesinin bulunduğu ilden sorumlu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
VGM'nin yükseköğrenim bursu, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için veriliyor. Örgün ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yönetmelikteki koşulları karşılamaları halinde başvuruda bulunabilecek.
Ancak her üniversite öğrencisi bu destekten yararlanamıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs vermediği öğrenci grupları arasında şunlar bulunuyor:
Üniversite öğrencilerinin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri, farklı kurumlardan alınan bursların birbiriyle uyumlu olup olmadığı. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrenciler, aynı zamanda VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. Ancak KYK öğrenim kredisi kullanan öğrencilerin VGM bursu almasına engel bulunmuyor.
Öğrenciler her iki kurumun bursuna da başvuru yapabiliyor. Bununla birlikte KYK bursuna hak kazananların VGM burs başvuruları iptal ediliyor.
2026-2027 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvurularımız yarın saat 10.00'da başlıyor. Ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, başvurularını resmî internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. 🗓️ Başvuru tarihi: 22 Ekim 2026, 10.00 – 31 Ekim 2026, 23.59 🌐 Başvuru adresi: https://t.co/cJrEFvMszD 🔈Burslarımıza ilişkin tüm duyurular yalnızca resmî internet sitemiz ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılmaktadır. Yanıltıcı içeriklere ve kişisel verileri toplamayı amaçlayan sahte hesap ve sayfalara karşı dikkatli olunmalıdır. @TCKulturTurizm— VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@VakiflarGM) October 21, 2026