VGM burs başvuru ekranı 2026: VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

KYK BURSU ALANLAR VGM BURSUNA BAŞVURABİLİR Mİ?

Üniversite öğrencilerinin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri, farklı kurumlardan alınan bursların birbiriyle uyumlu olup olmadığı. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrenciler, aynı zamanda VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. Ancak KYK öğrenim kredisi kullanan öğrencilerin VGM bursu almasına engel bulunmuyor.

Öğrenciler her iki kurumun bursuna da başvuru yapabiliyor. Bununla birlikte KYK bursuna hak kazananların VGM burs başvuruları iptal ediliyor.

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