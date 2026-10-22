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Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:22

VGM burs başvuru ekranı 2026: VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları bugün itibarıyla başlıyor. Eğitim ve günlük yaşam masraflarına katkı sağlayacak destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, "VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, nereden yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, şartlar ve son başvuru tarihine ilişkin ayrıntılar...

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VGM burs başvuru ekranı 2026: VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, nereden yapılır?
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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik burs başvurularının tamamlanmasının ardından sıra üniversite öğrencilerine geldi. VGM'nin aylık 4 bin TL olarak belirlediği yükseköğrenim bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru ekranı açıldığında işlemlerini tamamlayabilecek.

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı yükseköğrenim bursları için başvuru dönemi bugün başlıyor. VGM üniversite burs başvuruları 10.00 itibarıyla başlayacak ve 31 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin beyan ettiği bilgiler incelenecek ve burs almaya hak kazananlar belirlenecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, başvuru işlemlerini kendi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriyor. VGM burs başvuruları, www.vgm.gov.tr adresindeki yükseköğrenim burs başvuru ekranından yapılacak. Öğrencilerin işlemlerini tamamlamak için şu adımları izlemesi gerekiyor:

  • Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesine giriş yapılacak.
  • Burs Başvuruları bölümündeki yükseköğrenim başvuru ekranı açılacak.
  • Başvuru kılavuzu incelendikten sonra kişisel, ailevi, eğitim ve gelir bilgileri doldurulacak.
  • Formdaki bilgilerin doğruluğu kontrol edilerek başvuru tamamlanacak.

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VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR, KAÇ AY VERİLECEK?

Üniversite öğrencilerinin barınma, ulaşım, beslenme ve eğitim giderlerine katkı sağlayan VGM bursunun yeni eğitim yılındaki tutarı açıklandı. 2026-2027 eğitim yılında VGM yükseköğrenim bursu aylık 4.000 TL olarak belirlendi. Destek almaya hak kazanan öğrencilere ekim ve mayıs ayları arasında toplam 8 ay burs ödenecek.

Ödemeler, öğrencinin üniversitesinin bulunduğu ilden sorumlu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

VGM'nin yükseköğrenim bursu, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için veriliyor. Örgün ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yönetmelikteki koşulları karşılamaları halinde başvuruda bulunabilecek.

Ancak her üniversite öğrencisi bu destekten yararlanamıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs vermediği öğrenci grupları arasında şunlar bulunuyor:

  • Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde geliri bulunanlar.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
  • Polis Akademisi ve askerî okul öğrencileri.
  • Normal öğrenim süresini aşarak ek süre eğitim görenler.
  • Kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı alanlar.
  • VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler.
  • Önceki eğitim yılında başarısızlık nedeniyle VGM bursu kesilenler.
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için ayrı burs kontenjanı ve başvuru düzenlemeleri bulunuyor.

KYK BURSU ALANLAR VGM BURSUNA BAŞVURABİLİR Mİ?

Üniversite öğrencilerinin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri, farklı kurumlardan alınan bursların birbiriyle uyumlu olup olmadığı. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrenciler, aynı zamanda VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. Ancak KYK öğrenim kredisi kullanan öğrencilerin VGM bursu almasına engel bulunmuyor.

Öğrenciler her iki kurumun bursuna da başvuru yapabiliyor. Bununla birlikte KYK bursuna hak kazananların VGM burs başvuruları iptal ediliyor.

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