KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bekleniyor

E-DEVLET KYK BURS VE KREDİ SONUCU NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar açıklandığında her yıl olduğu gibi tek resmi sorgulama kanalı e-Devlet Kapısı olacaktır. Öğrenciler herhangi bir üçüncü taraf siteye şifre veya kişisel bilgi vermeden şu adımları izleyerek sonuçlarına ulaşabilir: