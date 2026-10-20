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Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:19

VGM burs başvuru tarihleri 2026-2027: VGM Yükseköğrenim Bursu ne kadar, nasıl başvurulur?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026-2027 eğitim yılı burs başvuruları için takvim açıklandı. Üniversite ve ortaöğrenim öğrencilerinin merakla beklediği aylık destek miktarları ile başvuru tarihleri belli oldu. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman alınacak, şartları neler? İşte VGM yükseköğrenim burs miktarı, başvuru ekranı ve tüm detaylar.

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VGM burs başvuru tarihleri 2026-2027: VGM Yükseköğrenim Bursu ne kadar, nasıl başvurulur?
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Öğrencilerin eğitim hayatına maddi destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 dönemi burs ve eğitim yardımı başvurularını www.vgm.gov.tr üzerinden alacak. Ortaöğrenim öğrencileri için başlayan süreç, ön lisans ve lisans öğrencileri için Ekim ayı sonunda erişime açılacak.

2026-2027 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuruya göre 2026-2027 eğitim yılında burs başvuruları iki farklı kategoride ve kademeli olarak gerçekleştirilecektir:

  • Ortaöğrenim Bursu (İlkokul, Ortaokul, Lise): Başvurular 06 Ekim 2026 saat 10:00 itibarıyla başlamış olup, 20 Ekim 2026 saat 23:59'a kadar devam etmektedir.
  • Yükseköğrenim Bursu (Ön Lisans, Lisans): Üniversite öğrencilerinin başvuruları 22 Ekim 2026 saat 10:00'da başlayacak ve 31 Ekim 2026 saat 23:59 tarihinde sona erecektir.

Başvuruların tamamı elektronik ortamda, kurumun resmi web adresi olan www.vgm.gov.tr üzerinden alınacaktır.

VGM BURS MİKTARI KAÇ TL OLDU? (ORTAÖĞRENİM VE YÜKSEKÖĞRENİM)

2026-2027 eğitim ve öğretim dönemi için geçerli olacak aylık VGM eğitim yardımı ve burs tutarları güncellenmiştir. Hak kazanan öğrencilere ödenen tutarlar şu şekildedir:

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı (İlkokul, Ortaokul, Lise) 1.750,00 TL

Yükseköğrenim Bursu (Ön Lisans, Lisans) 4.000,00 TL

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VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvurusu yapmak isteyen adayların başvuru tarihlerinde www.vgm.gov.tr adresine girmeleri gerekmektedir. Başvuru adımlarını eksiksiz tamamlamak için dikkat edilmesi gereken teknik detaylar şunlardır:

Başvuru Kılavuzunu İnceleyin: Form doldurma işlemine geçmeden önce başvuru ekranında yer alan resmi başvuru kılavuzunu okuyunuz.

Okul Seçimi: Okul bilgisi girilirken öncelikle okulun bulunduğu il ve ilçe doğru seçilmelidir. İlgili il/ilçeye göre Millî Eğitim Bakanlığı kayıtlarındaki okullar alfabetik olarak listelenir. Okulun bilinen adı ile resmi kayıtlı adı farklı olabileceğinden listenin dikkatle incelenmesi şarttır.

VGM BURSU BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ortaöğrenim burs başvuruları 20 Ekim 2026 saat 23:59'da; yükseköğrenim (üniversite) burs başvuruları ise 31 Ekim 2026 saat 23:59'da sona erecektir.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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