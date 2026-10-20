VGM burs başvuru tarihleri 2026-2027: VGM Yükseköğrenim Bursu ne kadar, nasıl başvurulur?

Öğrencilerin eğitim hayatına maddi destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 dönemi burs ve eğitim yardımı başvurularını www.vgm.gov.tr üzerinden alacak. Ortaöğrenim öğrencileri için başlayan süreç, ön lisans ve lisans öğrencileri için Ekim ayı sonunda erişime açılacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuruya göre 2026-2027 eğitim yılında burs başvuruları iki farklı kategoride ve kademeli olarak gerçekleştirilecektir:
Başvuruların tamamı elektronik ortamda, kurumun resmi web adresi olan www.vgm.gov.tr üzerinden alınacaktır.
2026-2027 eğitim ve öğretim dönemi için geçerli olacak aylık VGM eğitim yardımı ve burs tutarları güncellenmiştir. Hak kazanan öğrencilere ödenen tutarlar şu şekildedir:
Ortaöğrenim Eğitim Yardımı (İlkokul, Ortaokul, Lise) 1.750,00 TL
Yükseköğrenim Bursu (Ön Lisans, Lisans) 4.000,00 TL
VGM burs başvurusu yapmak isteyen adayların başvuru tarihlerinde www.vgm.gov.tr adresine girmeleri gerekmektedir. Başvuru adımlarını eksiksiz tamamlamak için dikkat edilmesi gereken teknik detaylar şunlardır:
Başvuru Kılavuzunu İnceleyin: Form doldurma işlemine geçmeden önce başvuru ekranında yer alan resmi başvuru kılavuzunu okuyunuz.
Okul Seçimi: Okul bilgisi girilirken öncelikle okulun bulunduğu il ve ilçe doğru seçilmelidir. İlgili il/ilçeye göre Millî Eğitim Bakanlığı kayıtlarındaki okullar alfabetik olarak listelenir. Okulun bilinen adı ile resmi kayıtlı adı farklı olabileceğinden listenin dikkatle incelenmesi şarttır.