VGM burs başvuru tarihleri 2026-2027: VGM Yükseköğrenim Bursu ne kadar, nasıl başvurulur?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvurusu yapmak isteyen adayların başvuru tarihlerinde www.vgm.gov.tr adresine girmeleri gerekmektedir. Başvuru adımlarını eksiksiz tamamlamak için dikkat edilmesi gereken teknik detaylar şunlardır:

Başvuru Kılavuzunu İnceleyin: Form doldurma işlemine geçmeden önce başvuru ekranında yer alan resmi başvuru kılavuzunu okuyunuz.

Okul Seçimi: Okul bilgisi girilirken öncelikle okulun bulunduğu il ve ilçe doğru seçilmelidir. İlgili il/ilçeye göre Millî Eğitim Bakanlığı kayıtlarındaki okullar alfabetik olarak listelenir. Okulun bilinen adı ile resmi kayıtlı adı farklı olabileceğinden listenin dikkatle incelenmesi şarttır.